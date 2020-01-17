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Espreso.tvСпортОни часто ужинают вместе, - Гвардиола о вечеринке игроков "Манчестер Сити" с 22 моделями

Они часто ужинают вместе, - Гвардиола о вечеринке игроков "Манчестер Сити" с 22 моделями


фото: Reuters
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола знал о вечеринке игроков команды с 22 моделями, после победного матча чемпионата Англии против "Астон Виллы" (6:1)

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

"Я знал об этом мероприятии. Когда у игроков есть свободное время, они часто ужинают с сотрудниками клуба или малыми группами. Это случается довольно часто. Я знал об этом, и мне импонирует такая традиция. Они могут ужинать дома или в ресторане, как это было в минувшее воскресенье. Все хорошо", - рассказал Гвардиола.

В 22-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Астон Виллу" со счетом 6:1, в турнирной таблице в активе команды 47 очков, "Ливерпуль", который идет первым, имеет 61 зачетный балл и на одну игру меньше.

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