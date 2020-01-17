Гончарук объяснил отказ комментировать записи его разговора

17 января, 2020, 17:08

Премьер-министр Алексей Гончарук отказывается отвечать на вопросы, связанные с прослушкой, до решения президента Владимира Зеленского

Об этом он сказал в комментарии журналисту Telegram-канала PavlovskyNews.

"Я бы не хотел давать никаких комментариев, пока мы не получим позицию президента. Правительство продолжает работать в штатном режиме пока не будет решения президента", - сказал он.

Отмечается, что Гончарук также не захотел комментировать, почему подал заявление на имя президента.

Гончарук, в частности, отказался говорить, кто был вероятным зачинщиком прослушки совещания министров.