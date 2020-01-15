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Espreso.tvСпортПромоутер Усика предложил бой экс-чемпиону мира Руису

Промоутер Усика предложил бой экс-чемпиону мира Руису


фото: BoxingScene
Промоутер Александра Усика Эдди Хирн предложил бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе американцу Энди Руису встретиться с британцем Диллианом Уайтом

Об этом сообщил американский инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

По его информации Хирн, который также является промоутером украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа, предложил экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Энди Руису семизначный гонорар за бой против британца Диллиана Уайта, делами которого он также занимается. Бой может состояться в январе-апреле в Великобритании.

Вместе с тем он отметил, что Уайт параллельно ведет переговоры с россиянином Александром Поветкиным, с которым он может встретиться в те же сроки.

Энди Руис 7 декабря 2019 года в Саудовской Аравии проиграл Джошуа и потерял титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе.

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