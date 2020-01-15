Промоутер Усика предложил бой экс-чемпиону мира Руису
Об этом сообщил американский инсайдер Майк Коппинджер в twitter.
По его информации Хирн, который также является промоутером украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа, предложил экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Энди Руису семизначный гонорар за бой против британца Диллиана Уайта, делами которого он также занимается. Бой может состояться в январе-апреле в Великобритании.
Вместе с тем он отметил, что Уайт параллельно ведет переговоры с россиянином Александром Поветкиным, с которым он может встретиться в те же сроки.
Энди Руис 7 декабря 2019 года в Саудовской Аравии проиграл Джошуа и потерял титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе.
Sources: Eddie Hearn made a seven-figure offer to Andy Ruiz Jr., for a fight with Dillian Whyte to be staged March 28 or early April in the UK, on DAZN. Ruiz, of course, lost his heavyweight championship to Anthony Joshua in December. Whyte beat Mariusz Wach on undercard- Mike Coppinger (@MikeCoppinger) January 14, 2020
- Напомним, 7 декабря 2019 года в бою-реванше Джошуа победил по очкам Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF.
- Отец Энди Руиса заявил, что он провалил подготовку к матчу-реваншу с Джошуа.
- Сам Руис назвал главной причиной поражения от Джошуа лишний вес.
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