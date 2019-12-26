"Заря" подпишет футболиста из чемпионата Польши
26 декабря, 2019, 19:19
Одним из новичков луганской "Зари" может стать футболист из чемпионата Польши, имя игрока пока остается в секрете
Об этом сообщает фан-сайт луганской "Зари".
По информации источника, одним из футболистов, которые пополнят состав луганской "Зари" в зимнее межсезонье станет игрок из чемпионата Польши, с исполнителем уже ведутся переговоры о подписании контракта.
Фамилия футболиста пока остается в секрете, но известно, что он является игроком своей сборной.
После 18-го тура чемпионата Украины по футболу луганская "Заря" идет на третьем месте, в активе команды 34 очка, лидирует в УПЛ донецкий "Шахтер", у которого 50 зачетных баллов.
- 19 декабря стало известно, что полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня попал в сферу интересов киевского "Динамо", которое готово приобрести футболиста за 1 млн евро.
- Напомним, 14 декабря в центральном матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях "Зарю" .
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