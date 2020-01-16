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Espreso.tvОбщество"Прослушка Гончарука": Ковалив опровергла свое участие в скандальном совещании

"Прослушка Гончарука": Ковалив опровергла свое участие в скандальном совещании

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив опровергла свое участие в совещании, аудиозапись которого распространили в соцсетях 15 января вечером

Об этом она написала в Facebook.

"На пленках, которые были распространены в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили ", - написала Ковалив.

Напомним, что 15 января в YouTube был опубликован аудиозапись с якобы разговором Гончарука с заместителем председателя Национального банка Екатериной Рожковой, заместителем руководителя Офиса президента Юлией Ковалив и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

На аудиозаписи человек с голосом, похожим на Гончарука, говорит о том, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов.

В Кабинете министров уже опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.

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