"Ливерпуль" планирует совершить рекордный трансфер
16 января, 2020, 19:51
Английский "Ливерпуль" готов выложить за хавбека немецкого "Байера" Кая Хаверца больше 100 млн фунтов
Об этом сообщает Mendo Deportivo.
Английский "Ливерпуль" стал лидером в борьбе за немецкого хавбека Кая Хаверца, соперниками в гонке за 20-летнего футболиста являются "Манчестер Юнайтед", испанская "Барселона" и мюнхенская "Бавария".
По информации источника, "Ливерпуль" готов в летнее трансферное окно выложить за немца рекордные для себя 107 млн фунтов.
В нынешнем сезоне Хаверц провел 21 матч за леверкузенский "Байер", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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