"Ливерпуль" планирует совершить рекордный трансфер

16 января, 2020, 19:51

Английский "Ливерпуль" готов выложить за хавбека немецкого "Байера" Кая Хаверца больше 100 млн фунтов

Об этом сообщает Mendo Deportivo.

Английский "Ливерпуль" стал лидером в борьбе за немецкого хавбека Кая Хаверца, соперниками в гонке за 20-летнего футболиста являются "Манчестер Юнайтед", испанская "Барселона" и мюнхенская "Бавария".

По информации источника, "Ливерпуль" готов в летнее трансферное окно выложить за немца рекордные для себя 107 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Хаверц провел 21 матч за леверкузенский "Байер", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.