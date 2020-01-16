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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" планирует совершить рекордный трансфер

"Ливерпуль" планирует совершить рекордный трансфер


фото: bundesliga.com
Английский "Ливерпуль" готов выложить за хавбека немецкого "Байера" Кая Хаверца больше 100 млн фунтов

Об этом сообщает Mendo Deportivo.

Английский "Ливерпуль" стал лидером в борьбе за немецкого хавбека Кая Хаверца, соперниками в гонке за 20-летнего футболиста являются "Манчестер Юнайтед", испанская "Барселона" и мюнхенская "Бавария".

По информации источника, "Ливерпуль" готов в летнее трансферное окно выложить за немца рекордные для себя 107 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Хаверц провел 21 матч за леверкузенский "Байер", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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