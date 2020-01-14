"Динамо" отказалось продавать "Шахтеру" своего лидера
14 января, 2020, 15:00
Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику загребского "Динамо" Николе Моро, предложение размером в 12 млн евро отклонили
Об этом сообщает Sportske Novosti .
По информации источника, "Шахтер" сделали предложение в размере 12 млн евро за Николу Моро, которое руководство "Динамо" отклонило. Украинский клуб не собирается на этом останавливаться и сделает еще минимум одну попытку приобрести игрока.
В нынешнем сезоне хавбек провел 26 матчей и забил 2 гола. "Шахтер" не впервые пытается купить Моро. Два года назад украинцы предлагали за хорвата 15 млн евро.
- 16 декабря, стало известно, что по результатам жеребьевки Лиги Европы, в 1/16 финала донецкий "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой" , а немецкий "Байер" - с португальским "Порту".
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