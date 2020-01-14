"Динамо" отказалось продавать "Шахтеру" своего лидера

14 января, 2020, 15:00

Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику загребского "Динамо" Николе Моро, предложение размером в 12 млн евро отклонили

Об этом сообщает Sportske Novosti .

По информации источника, "Шахтер" сделали предложение в размере 12 млн евро за Николу Моро, которое руководство "Динамо" отклонило. Украинский клуб не собирается на этом останавливаться и сделает еще минимум одну попытку приобрести игрока.

В нынешнем сезоне хавбек провел 26 матчей и забил 2 гола. "Шахтер" не впервые пытается купить Моро. Два года назад украинцы предлагали за хорвата 15 млн евро.