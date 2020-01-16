"Гент" назвал цену на украинского футболиста Яремчука
16 января, 2020, 14:07
Бельгийский "Гент" готов летом продать украинского нападающего Романа Яремчука не менее, чем за 15 млн евро
Об этом сообщает voetbalbelgie.be.
По информации источника, в планы главного тренера "Гента" Джесса Торупа не входит нападающий Жан-Люк Домпу. У игрока летом заканчивается контракт, и клуб готов с ним расстаться уже в январе. На форварда Романа Яремчука тренер рассчитывает больше.
Бельгийский клуб готов проститься с 24-летним Украинский летом за сумму не менее 15 млн евро.
В нынешнем сезоне Роман Яремчук провел 30 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.
- 15 января бывший голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле заявил, что украинские футболисты Эдуард Соболь и Роман Яремчук вскоре изменят бельгийские клубы на команды из топ-чемпината.
- Напомним, 8 января Яремчук заявил, что продлил контракт с бельгийским "Гентом" до 2023-го года.
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