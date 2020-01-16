"Гент" назвал цену на украинского футболиста Яремчука

16 января, 2020, 14:07

Бельгийский "Гент" готов летом продать украинского нападающего Романа Яремчука не менее, чем за 15 млн евро

Об этом сообщает voetbalbelgie.be.

По информации источника, в планы главного тренера "Гента" Джесса Торупа не входит нападающий Жан-Люк Домпу. У игрока летом заканчивается контракт, и клуб готов с ним расстаться уже в январе. На форварда Романа Яремчука тренер рассчитывает больше.

Бельгийский клуб готов проститься с 24-летним Украинский летом за сумму не менее 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Роман Яремчук провел 30 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.