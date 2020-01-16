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Espreso.tvСпорт"Гент" назвал цену на украинского футболиста Яремчука

"Гент" назвал цену на украинского футболиста Яремчука


фото: kaagent.be
Бельгийский "Гент" готов летом продать украинского нападающего Романа Яремчука не менее, чем за 15 млн евро

Об этом сообщает voetbalbelgie.be.

По информации источника, в планы главного тренера "Гента" Джесса Торупа не входит нападающий Жан-Люк Домпу. У игрока летом заканчивается контракт, и клуб готов с ним расстаться уже в январе. На форварда Романа Яремчука тренер рассчитывает больше.

Бельгийский клуб готов проститься с 24-летним Украинский летом за сумму не менее 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Роман Яремчук провел 30 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.

 

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