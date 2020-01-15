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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Ливерпуля" уверен, что Яремчук и Соболь перейдут в топ-чемпионаты

Экс-футболист "Ливерпуля" уверен, что Яремчук и Соболь перейдут в топ-чемпионаты


фото: clubbrugge.be
Бывший голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле заявил, что украинские футболисты Эдуард Соболь и Роман Ярумчук вскоре изменят бельгийские клубы на команды из топ-чемпината

Об этом сообщает voetbalkrant.com .

Среди футболистов, которые отличаются в чемпионате Бельгии, Миньоле назвал двух украинцев - своего одноклубника по "Брюгге" Эдуарда Соболя и форварда "Гента" Романа Яремчука.

"Если говорить о моем" Брюгге ", то это Мате, Дели, Диатто, Ванаку и Соболь. Вы не найдете сейчас много левых защитников, которые с успехом и атакуют, и обороняются. Именно из-за его специфические качества Соболь, уверен, будет востребован на рынка. Думаю, я обязательно увижу его в более сильном чемпионате. Кто из других команд? Роман Яремчук, Джонатан Дэвид и, возможно, Сандер Берге ", - сказал Миньоле, который выступал за" Ливерпуль "с 2013 до 2019 года.

24-летний Эдуард Соболь в нынешнем сезоне сыграл за "Брюгге" 25 матчей и отдал 3 результативные передачи.

На счету 24-летнего Романа Яремчука 30 матчей, 17 голов и 4 ассиста за "Гент".

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