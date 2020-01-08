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Espreso.tvСпортФорвард сборной Украины Яремчук определился с будущим в "Генте"

Форвард сборной Украины Яремчук определился с будущим в "Генте"


фото: kaagent.be
Украинский нападающий Роман Яремчук заявил, что продлил контракт с бельгийским "Гентом" до 2023-го года

Об этом сообщает belgiumsoccer.be.

Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук рассказал, что подписал новый контракт с бельгийским клубом.

"Я буквально только что подписал с "Гентом" новый контракт до 2023 года. Этот клуб вселил в меня большую уверенность, я должен отдать что-то взамен. Я буду сражаться за "Гент" в ближайшие месяцы. Руководители не должны говорить мне о том, что я не могу уйти. Я этого сам не хочу ", - рассказал украинец.

В нынешнем сезоне Роман Яремчук провел 30 матчей и забил 17 голов.

На счету форварда 12 матчей и 5 голов за сборную Украины.

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