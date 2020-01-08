Форвард сборной Украины Яремчук определился с будущим в "Генте"

Об этом сообщает belgiumsoccer.be.

Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук рассказал, что подписал новый контракт с бельгийским клубом.

"Я буквально только что подписал с "Гентом" новый контракт до 2023 года. Этот клуб вселил в меня большую уверенность, я должен отдать что-то взамен. Я буду сражаться за "Гент" в ближайшие месяцы. Руководители не должны говорить мне о том, что я не могу уйти. Я этого сам не хочу ", - рассказал украинец.

В нынешнем сезоне Роман Яремчук провел 30 матчей и забил 17 голов.

На счету форварда 12 матчей и 5 голов за сборную Украины.