Форвард сборной Украины Яремчук определился с будущим в "Генте"
8 января, 2020, 15:15
Украинский нападающий Роман Яремчук заявил, что продлил контракт с бельгийским "Гентом" до 2023-го года
Об этом сообщает belgiumsoccer.be.
Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук рассказал, что подписал новый контракт с бельгийским клубом.
"Я буквально только что подписал с "Гентом" новый контракт до 2023 года. Этот клуб вселил в меня большую уверенность, я должен отдать что-то взамен. Я буду сражаться за "Гент" в ближайшие месяцы. Руководители не должны говорить мне о том, что я не могу уйти. Я этого сам не хочу ", - рассказал украинец.
В нынешнем сезоне Роман Яремчук провел 30 матчей и забил 17 голов.
На счету форварда 12 матчей и 5 голов за сборную Украины.
- 10 декабря стало известно, что бельгийский футбольный клуб "Гент" не хочет отпускать Романа Яремчука в один из ведущих европейских чемпионатов.
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