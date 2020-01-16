Путин назначил Медведева своим заместителем
16 января, 2020, 16:34
Президент России Владимир Путин назначил бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева на пост заместителя председателя Совета безопасности РФ
Об этом сообщили в Кремле.
Соответствующим указом Путин освободил Медведева от исполнения обязанностей председателя правительства РФ.
15 января премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке всего кабинета министров страны.
Правительство России возглавил председатель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин .
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