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Espreso.tvОбществоПравительство РФ в полном составе уходит в отставку

Правительство РФ в полном составе уходит в отставку


фото: reuters
Российское правительство в полном составе уходит в отставку

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передают российские СМИ.

Об отставке правительства Медведев заявил после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

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