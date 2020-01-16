Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ
16 января, 2020, 15:42
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром РФ
Об этом говорится в указе президента России.
В указе говорится "в соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации".
- Государственная дума Российской Федерации позволила президенту Владимиру Путину назначить Михаила Мишустина новым премьер-министром.
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