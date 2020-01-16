 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПутин назначил Мишустина премьер-министром РФ

Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ


фото: kremlin
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром РФ

Об этом говорится в указе президента России.

В указе говорится "в соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации".

  • Государственная дума Российской Федерации позволила президенту Владимиру Путину назначить Михаила Мишустина новым премьер-министром.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2020 четверг

больше новостей

16 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать