Ocean Plaza возобновляет работу после прорыва трубы
16 января, 2020, 12:21
В Киеве ТРЦ "Ocean Plaza", возле которого 13 января прорвало теплосеть, восстанавливает работу с 12:00 16 января
Об этом говорится в сообщении на странице ТРЦ в Facebook.
"Друзья, сообщаем, что с 12:00 16 января ТРЦ Ocean Plaza возобновляет работу. Первый и второй этаж работают в обычном режиме, некоторые магазины и рестораны на 0 и -1 этажах временно закрыты, просим извинить за неудобства. Ждем вас и желаем удачного дня! »- говорится в сообщении.
ТРЦ "Ocean Plaza" был закрыт для посещения 14 и 15 января.
- Напомним, что 13 января, рядом с торговым центром Ocean Plaza, прорвало трубу с кипятком.
- 15 января "Киевтеплоэнерго" завершило ликвидацию повреждения трубопровода.
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