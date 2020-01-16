Ocean Plaza возобновляет работу после прорыва трубы

16 января, 2020, 12:21

В Киеве ТРЦ "Ocean Plaza", возле которого 13 января прорвало теплосеть, восстанавливает работу с 12:00 16 января

Об этом говорится в сообщении на странице ТРЦ в Facebook.

"Друзья, сообщаем, что с 12:00 16 января ТРЦ Ocean Plaza возобновляет работу. Первый и второй этаж работают в обычном режиме, некоторые магазины и рестораны на 0 и -1 этажах временно закрыты, просим извинить за неудобства. Ждем вас и желаем удачного дня! »- говорится в сообщении.

ТРЦ "Ocean Plaza" был закрыт для посещения 14 и 15 января.