В Киеве ТРЦ Ocean Plaza залило кипятком, есть пострадавшие. ВИДЕО

13 января, 2020, 22:11

В Киеве вечером 13 января, возле станции метро "Лыбидская", рядом с торговым центром Ocean Plaza, прорвало трубу с кипятком

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"В Киеве затопило огромный торговый центр - Оушен Плаза. Прорвало теплосеть. На улице также потоп - парит, как в бане", - говорится в сообщении.

Также на видео можно увидеть, что вся территория рядом с торговым центром покрыта водой и паром. Также затопило первый этаж Ocean Plaza.

Как сообщается, людей эвакуируют из торгового центра.

Пользователи соцсетей сообщают, что некоторые люди получили ожоги, а на место происшествия прибыли кареты скорой помощи.