В Киеве ТРЦ Ocean Plaza залило кипятком, есть пострадавшие. ВИДЕО
13 января, 2020, 22:11
В Киеве вечером 13 января, возле станции метро "Лыбидская", рядом с торговым центром Ocean Plaza, прорвало трубу с кипятком
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
"В Киеве затопило огромный торговый центр - Оушен Плаза. Прорвало теплосеть. На улице также потоп - парит, как в бане", - говорится в сообщении.
Также на видео можно увидеть, что вся территория рядом с торговым центром покрыта водой и паром. Также затопило первый этаж Ocean Plaza.
Как сообщается, людей эвакуируют из торгового центра.
Пользователи соцсетей сообщают, что некоторые люди получили ожоги, а на место происшествия прибыли кареты скорой помощи.
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