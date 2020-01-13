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Espreso.tvОбществоВ Киеве ТРЦ Ocean Plaza залило кипятком, есть пострадавшие. ВИДЕО

В Киеве ТРЦ Ocean Plaza залило кипятком, есть пострадавшие. ВИДЕО

В Киеве вечером 13 января, возле станции метро "Лыбидская", рядом с торговым центром Ocean Plaza, прорвало трубу с кипятком
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"В Киеве затопило огромный торговый центр - Оушен Плаза. Прорвало теплосеть. На улице также потоп - парит, как в бане", - говорится в сообщении.

Также на видео можно увидеть, что вся территория рядом с торговым центром покрыта водой и паром. Также затопило первый этаж Ocean Plaza.

Как сообщается, людей эвакуируют из торгового центра.

Пользователи соцсетей сообщают, что некоторые люди получили ожоги, а на место происшествия прибыли кареты скорой помощи.

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