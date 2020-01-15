В Киеве заменили поврежденный трубопровод у Ocean Plaza

15 января, 2020, 11:07

"Киевтеплоэнерго" завершило ликвидацию повреждения трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza, дальше начнется ремонт асфальта

Об этом сообщает "Киевтеплоэнерго".

"В 4:15 утра" Киевтеплоэнерго "завершило ликвидацию повреждения трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza", - говорится в сообщении.

С момента виявления повреждения вечером, 13 января, три бригады "Киевтеплоэнерго" работали в цилобовому режиме. Было осуществлено разрытие места повреждения, демонтаж поврежденного трубопровода, выполнены работы по гидроизоляции и укрупнение узлов трубопроводов, заменено весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части.

"Повреждение с утечкой теплоносителя на проезжую часть по адресу: ул. Антоновича, 176 произошло в 20:19 13 января из-за изношенности сети. Трубопровод диаметром 1000 мм была проложена в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий. Сразу же после обнаружения повреждения клиентов было перепидключено к другому теплоисточнику - СТ-1. По состоянию на 9:00 завершили заполнение системы теплоносителем и переключение клиентов на постоянный источник питания ТЭЦ-5 ", - отмечают в" Киевтеплоэнерго ".

Сегодня, 15 января, начнутся работы по восстановлению асфальтового покрытия.