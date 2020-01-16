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Espreso.tvСпортМакгрегор и Серроне устроили молниеносную дуэль взглядов

Макгрегор и Серроне устроили молниеносную дуэль взглядов


фото: twitter
Бойцы смешанных единоборств ирландец Конор МакГрегор и американец Дональд Серроне провели дуэль взглядов перед поединком на турнире UFC 246

Об этом сообщает UFC в twitter.

16 января в Лас-Вегасе (США) состоялась пресс-конференция перед боем между Конором МакГрегором и Дональдом Серроне. После нее бойцы провели традиционную дуэль взглядов, которая оказалась чрезвычайно короткой и продолжалась всего несколько секунд.

Поединок между МакГрегором и Серроне состоится 19 января в Лас-Вегасе.

Ирландец не выступал в MMA с октября 2018 года, после того, как в титульном поединке проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедов. Серроне в сентябре 2019 уступил Джастину Гетжи из США.

На счету Макгрегора 21 победа при 4 поражениях. В Серроне 35 выигранных поединков и 13 проигранных.

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