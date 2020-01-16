Легенда: Зинченко в Манчестере посетил Срна

16 января, 2020, 17:49

Знаменитый защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна посетил игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко

Фото Украинский футболист опубликовал в instagram.

"Был рад увидеться с легендой", - написал под фотографией Александр Зинченко.

22-летний защитник выступает за английский "Манчестер Сити" с 2016-го года. В нынешнем сезоне Зинченко провел 14 матчей и забил 1 гол.

Дарио Срна входит в тренерский штаб донецкого "Шахтера", который занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу.