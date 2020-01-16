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Espreso.tvСпортЛегенда: Зинченко в Манчестере посетил Срна

Легенда: Зинченко в Манчестере посетил Срна


фото: footballtransfertavern
Знаменитый защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна посетил игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко

Фото Украинский футболист опубликовал в instagram.

"Был рад увидеться с легендой", - написал под фотографией Александр Зинченко.

22-летний защитник выступает за английский "Манчестер Сити" с 2016-го года. В нынешнем сезоне Зинченко провел 14 матчей и забил 1 гол.

Дарио Срна входит в тренерский штаб донецкого "Шахтера", который занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was glad to see you LEGEND @darijosrna

Публикация от Alex Zinchenko (@ zinchenko_96)

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