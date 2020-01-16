Легенда: Зинченко в Манчестере посетил Срна
16 января, 2020, 17:49
Знаменитый защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна посетил игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко
Фото Украинский футболист опубликовал в instagram.
"Был рад увидеться с легендой", - написал под фотографией Александр Зинченко.
22-летний защитник выступает за английский "Манчестер Сити" с 2016-го года. В нынешнем сезоне Зинченко провел 14 матчей и забил 1 гол.
Дарио Срна входит в тренерский штаб донецкого "Шахтера", который занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу.
- 10 января украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко продемонстрировал, как он тренируется в спортивном зале английского клуба.
- 18 сентября 2019-го года перед матчем Лиги чемпионов члены официальной делегации английского "Манчестер Сити" получили от "Шахтера" вышиванки и сувенирные украинские паспорта.
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