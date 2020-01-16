Латвийский парламент осудил попытки России переписать историю Второй мировой

16 января, 2020, 13:21

Депутаты латвийского сейма приняли резолюцию, в которой осуждаются попытки России переписать историю Второй мировой войны

Об этом написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в Twitter.

"Парламент Латвии только что принял резолюцию, которая отвергает и осуждает попытки России переписать и обелить историю начала Второй мировой войны, пакт Молотова-Риббентропа и уголовное сталинскую внешнюю политику", - сообщил глава МИД.

В документе подчеркивается, что попытки российских должностных лиц отрицать факты о причинах, ходе и окончания Второй мировой войны с целью уменьшить ответственность Советского Союза за начало войны в Европе являются неприемлемыми.

Parliament of Latvia just approved the resolution rejecting and condemning attempts by #Russia to rewrite and whitewash history of the beginning of the World War II, Molotov-Ribbentrop pact and criminal Stalin's foreign policy @ Jekaba11 - Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 16 января 2020 г.

Напомним, 19 декабря в Санкт-Петербурге на встрече с экс-слидерамы бывших стран СССР президент России Владимир Путин раскритиковал недавно принятую Европарламентом резолюцию, которая обвинила СССР и нацистов в том, что подписание пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году способствовало Второй мировой войне.

Российский лидер отметил, что в СССР не было другого выхода, как подписать договор с Германией, поскольку западные государства были равнодушны к предложению Москвы сформировать военный альянс.

Президент Литвы Гитанас Науседа позже заявил , что Россия "всеми силами пытается переписать историю".