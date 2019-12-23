Президент Литвы: Россия постоянно стремится переписать историю

23 декабря, 2019, 13:50

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в постоянном стремлении переписать историю

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"В последнее время Россия всеми силами стремится переписать историю. Один из таких примеров - отрицание влияния тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа на историю Европы ... Эти тайные соглашения нацистской Германии и коммунистического Советского Союза определили оккупацию балтийских стран", - добавил Науседа.

Литовский лидер отметил, что историческая память влияет на восприятие будущего.

"Давайте не будем забывать уроки, которые мы обязаны изучить по собственной истории и истории Европы. Давайте не будем допускать замены правды бутафорскими лживыми вывесками", - призвал Науседа.

В пятницу в Санкт-Петербурге на встрече с бывшими лидерами стран, входивших в СССР, президент РФ Владимир Путин критиковал недавно принятую Европарламентом резолюцию, которая обвиняет СССР и нацистов в том, что подписание Пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году способствовало Второй мировой войне. Российский лидер отметил, что в СССР не было другого выхода, как подписать договор с Германией, поскольку западные государства были равнодушны к предложению Москвы создать военный альянс.

Резолюцию Европарламента Путин назвал частью попыток мероприятия унизить решающую роль СССР в победе над нацистской Германией.

Ранее Польша обвинила Путина в искажении истории Второй мировой войны.