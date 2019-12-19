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Espreso.tvОбществоПутин поддержал Сталина в решении разделить с Гитлером Польшу в 1939 году

Путин поддержал Сталина в решении разделить с Гитлером Польшу в 1939 году


фото: reuters
Президент России Владимир Путин оправдывает введение советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию

Об этом он заявил на большой пресс-конференции 19 декабря, сообщает Украинская правда.

"Советские войска вошли в Польшу в соответствии с этими протоколами... Обращаю ваше внимание на это обстоятельство, войска-то зашли, но зашли после того, как польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши и именно находилось где-то уже в районе польско-румынской границы. Не с кем было бы даже разговаривать на эту тему", - сказал он.

Напомним 23 августа 1939 гитлеровская Германия и Советский Союз заключили договор о ненападении. К договору прилагался секретный протокол о разграничении интересов подписантов в Восточной Европе. В частности, Гитлер и Сталин договорились о разделе Польши.

1 сентября 1939 г. войска гитлеровской Германии вторглись на территорию Польши с запада, а 17 сентября 1939 года в Польшу вошли с востока советские войска. Драться на два фронта страна не могла. Ее раздел вермахт и части Красной Армии отпраздновали общим парадом в Бресте.

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