Футболист "Динамо" переходит в "Лос-Анджелес Гэлакси"
16 января, 2020, 14:29
Перуанский защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано близок к переходу в "Лос-Анджелес Гэлакси"
Об этом сообщает Elfutbolero.com.pe ..
Руководство американского "Лос-Анджелес Гэлакси" и перуанец Карлос Самбрано уже практически договорились о трансфере. В MLS 30-летний центрбэк будет зарабатывать $ 2 млн в год.
"Лос-Анджелес Гэлакси" - самый титулованный клуб MLS, который выигрывал американскую лигу пять раз. В 2019 году команда заняла пятое место.
- 14 января "Динамо" не взяла на сборы защитника Карлоса Самбрано , чтобы перуанец быстрее нашел себе новый клуб.
- 22 ноября 2019-го года перуанский защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано был обвинен в избиении двух девушек , одна из них несовершеннолетняя.
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