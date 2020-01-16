Футболист "Динамо" переходит в "Лос-Анджелес Гэлакси"

16 января, 2020, 14:29

Перуанский защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано близок к переходу в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Об этом сообщает Elfutbolero.com.pe ..

Руководство американского "Лос-Анджелес Гэлакси" и перуанец Карлос Самбрано уже практически договорились о трансфере. В MLS 30-летний центрбэк будет зарабатывать $ 2 млн в год.

"Лос-Анджелес Гэлакси" - самый титулованный клуб MLS, который выигрывал американскую лигу пять раз. В 2019 году команда заняла пятое место.