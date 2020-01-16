Еврокомиссия проследит за применением законодательства ЕС к "Северному потоку-2"
Об этом сообщает DW.
Как заявили в Еврокомиссии, Брюссель знает о запросе компании Nord Stream 2 AG об исключении для трубопровода "Северный поток-2", которое дает возможность поставлять Германии газ без анбандлинга.
"Как страна-член, на территории которой расположен первый пункт присоединения ("Северного потока-2" к газотранспортной системе ЕС, - ред.), Германия имеет право принимать соответствующее решение после консультаций со всеми государствами-членами ЕС", - отметили в Еврокомиссии.
Ранее сообщалось, что "Северный поток-2" пытается обойти газовое законодательство Европейского союза. Компания Nord Stream 2 AG обратилась к правительству Германии с просьбой предоставить исключение из условий европейской газовой доктрины, которое позволит поставлять газ без анбандлинга.
Также сообщалось, что позиция Европейской комиссии по российскому газопроводу "Северный поток-2" остается неизменной. В Брюсселе настаивают, что к "Северному потоку-2" должны быть применены правила Европейского союза.
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