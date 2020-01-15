"Северный поток-2" просит у немецкого регулятора об освобождении от правил ЕС, - СМИ
Об этом сообщил журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.
"Nord Stream 2 подал заявку об отклонении для него 10 января 2020 года, то есть за два дня до дедлайна", - написал он в Twitter.
Он отметил, что в своем обращении к немецкому регулятора Nord Stream 2 ссылается на пункт 28b смягченного немецкого закона, утверждая, что инфраструктура трубопровода была завершена к маю 2019 года.
#Confirmation @ NordStream2 applied for a derogation for # NordStream2 on the 10th of January 2020, so two days before the deadline.- Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 15 января 2020 г.
IF granted, the @gazprom subsidiary will be able to operate and use the pipeline for its gas flow to Germany with no unbundling necessary.
Заметим, по правилам ЕС, от общих европейских требований можно освобождать только те объекты, построение которых завершилась до 23 мая 2019 года.
В середине ноября немецкий Бундестаг принял закон, который дает немецком регулятору право зачислять вместо даты завершения построения объекта сроки инвестирования средств в него "с учетом всех обстоятельств" такого инвестирования. Эта норма позволит немецкому регулятору дать зеленый свет для того, чтобы "Северный поток-2" действовал вне европейского правового поля.
"Если оно (отклонение) будет предоставлено, дочерняя компания" Газпрома "сможет эксплуатировать и использовать трубопровод для подачи газа в Германию без необходимости разделения", - пояснил журналист.
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