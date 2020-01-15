"Северный поток-2" просит у немецкого регулятора об освобождении от правил ЕС, - СМИ

15 января, 2020, 14:35

"Северный поток-2" обратился к немецкому регулятору с просьбой об отклонении от действия общеевропейских правил

Об этом сообщил журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

"Nord Stream 2 подал заявку об отклонении для него 10 января 2020 года, то есть за два дня до дедлайна", - написал он в Twitter.

Он отметил, что в своем обращении к немецкому регулятора Nord Stream 2 ссылается на пункт 28b смягченного немецкого закона, утверждая, что инфраструктура трубопровода была завершена к маю 2019 года.

#Confirmation @ NordStream2 applied for a derogation for # NordStream2 on the 10th of January 2020, so two days before the deadline.

IF granted, the @gazprom subsidiary will be able to operate and use the pipeline for its gas flow to Germany with no unbundling necessary. - Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 15 января 2020 г.

Заметим, по правилам ЕС, от общих европейских требований можно освобождать только те объекты, построение которых завершилась до 23 мая 2019 года.

В середине ноября немецкий Бундестаг принял закон, который дает немецком регулятору право зачислять вместо даты завершения построения объекта сроки инвестирования средств в него "с учетом всех обстоятельств" такого инвестирования. Эта норма позволит немецкому регулятору дать зеленый свет для того, чтобы "Северный поток-2" действовал вне европейского правового поля.

"Если оно (отклонение) будет предоставлено, дочерняя компания" Газпрома "сможет эксплуатировать и использовать трубопровод для подачи газа в Германию без необходимости разделения", - пояснил журналист.