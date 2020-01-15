Еврокомиссия: правила ЕС должны действовать в отношении "Северного потока-2" без исключений, - Кулеба
Об этом сообщает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Он отметил, что правила Евросоюза должны быть применены к "Северному потоку-2" без исключений.
"Риски безопасности от СП2 сохраняются. Утром обсудили это с комиссар ЕК по энергетике Кадри Симсоном. Получил заверения: позиция ЕК неизменна. Правила ЕС должны быть применены к СП2 без исключений", - написал Кулеба.
По его словам, энергетическая безопасность в дальнейшем в центре диалога украинских дипломатов с Евросоюзом.
Напомним, в среду журналист немецкого издания Bild сообщил, что "Северный поток-2" обратился к немецкому регулятору с просьбой об отклонении от действия общеевропейских правил.
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