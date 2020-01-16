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Espreso.tvОбществоБывшую руководителя Одесской налоговой взяли под стражу

Бывшую руководителя Одесской налоговой взяли под стражу


фото: rbc.ua
16 января Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывший исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталье Чеботаревой - 2 месяца СИЗО или 904 тыс. грн залога

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что суд отправил под стражу Чеботарёву до 2 марта 2020 года. Также была определена альтернатива внесения залога в размере 904 тысячи гривен.

Действия налоговиков квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Следствие по указанному уголовному производству продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления", - заявили в САП.

Действия налоговиков квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Следствие по указанному уголовному производству продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

  • Напомним, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области разоблачили на предложении и предоставлении $25 тыс. неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры
  • 15 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук распорядился провести переаттестацию всех сотрудников Государственной налоговой службы в связи с выявлением фактов коррупции в управлении ГНС в Одесской области
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