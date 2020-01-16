Бывшую руководителя Одесской налоговой взяли под стражу

16 января, 2020, 15:08

16 января Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывший исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталье Чеботаревой - 2 месяца СИЗО или 904 тыс. грн залога

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что суд отправил под стражу Чеботарёву до 2 марта 2020 года. Также была определена альтернатива внесения залога в размере 904 тысячи гривен.

Действия налоговиков квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Следствие по указанному уголовному производству продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления", - заявили в САП.

Действия налоговиков квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Следствие по указанному уголовному производству продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.