Бывшую руководителя Одесской налоговой взяли под стражу
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Сообщается, что суд отправил под стражу Чеботарёву до 2 марта 2020 года. Также была определена альтернатива внесения залога в размере 904 тысячи гривен.
Действия налоговиков квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Следствие по указанному уголовному производству продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления", - заявили в САП.
Действия налоговиков квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Следствие по указанному уголовному производству продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.
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