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Espreso.tvОбществоГончарук хочет, чтобы все работники Налоговой прошли переаттестацию

Гончарук хочет, чтобы все работники Налоговой прошли переаттестацию

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук распорядился провести переаттестацию всех сотрудников Государственной налоговой службы в связи с выявлением фактов коррупции в управлении ГНС в Одесской области

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы никому не позволим в новой налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться" крышей ". Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Судя по тому, что эта история произошла недавно - далеко не все государственные служащие осознали, что правила изменились ", - написал Гончарук.

Премьер отметил, что расследование таких случаев будет максимально публичным, чтобы люди знали в лицо взяточников и коррупционеров.

Он поручил руководителю ГНС Сергею Верланову поехать на место происшествия, разобраться в ситуации и доложить о результатах.

Также Гончарук поручил провести проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству руководителей территориальных органов ГНС и ее центрального аппарата.

Кроме того, в двухнедельный срок Верланов обязан разработать и подать в Кабмин план переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы.


 

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