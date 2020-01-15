Гончарук хочет, чтобы все работники Налоговой прошли переаттестацию
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Мы никому не позволим в новой налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться" крышей ". Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Судя по тому, что эта история произошла недавно - далеко не все государственные служащие осознали, что правила изменились ", - написал Гончарук.
Премьер отметил, что расследование таких случаев будет максимально публичным, чтобы люди знали в лицо взяточников и коррупционеров.
Он поручил руководителю ГНС Сергею Верланову поехать на место происшествия, разобраться в ситуации и доложить о результатах.
Также Гончарук поручил провести проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству руководителей территориальных органов ГНС и ее центрального аппарата.
Кроме того, в двухнедельный срок Верланов обязан разработать и подать в Кабмин план переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы.
- Напомним, недавно и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области разоблачили в предложения и предоставлении $ 25 тыс. неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.
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