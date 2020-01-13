$25 тыс. прокурору: руководительницу налоговой Одесчины уличили в коррупции, руководство ГНС в регионе отстранено

13 января, 2020, 22:40

И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области уличили в предложении и предоставлении $25 тыс. неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

13 января 2020 года детективы Национального Бюро при процессуальном руководстве прокуроров САП и при содействии Офиса Генерального прокурора сообщили этому лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в $25 тыс. В ответ тот должен не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной.



Следствие задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды, которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействии" с должностным лицом региональной прокуратуры.



Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

По информации "Думской", речь идет об и.о. начальника ГУ ГНС в Одесской области Наталье Чеботаревой, которая занимает эту должность с сентября 2019 года. Она пыталась подкупить главу управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности облпрокуратуры Михаила Сербина.

Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов прокомментировал:

"Отстраняю все руководство ГНС в Одесской области от выполнения обязанностей и инициирую внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов. Начинаю полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов ГНС на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей", - написал он.