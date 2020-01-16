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Espreso.tvСпортБеринчик узнал дату боя за титул WBO

Беринчик узнал дату боя за титул WBO


фото: K2 Promotions
Украинский боксер Денис Беринчик будет защищать титул WBO International в легком весе 22 февраля в Броварах

Об этом сообщает официальный facebook промоутерской компании.

K2 Promotions Ukraine официально подтвердила, что бой Денис Беринчик 22 февраля возглавит вечер бокса в Броварах. Имя соперника украинца будут названы позже.

Беринчик в последнем бою в октябре прошлого года единогласным решением судей одолел Патрисио Морено и защитил пояс WBO International (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).

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