Беринчик узнал дату боя за титул WBO
16 января, 2020, 15:29
Украинский боксер Денис Беринчик будет защищать титул WBO International в легком весе 22 февраля в Броварах
Об этом сообщает официальный facebook промоутерской компании.
K2 Promotions Ukraine официально подтвердила, что бой Денис Беринчик 22 февраля возглавит вечер бокса в Броварах. Имя соперника украинца будут названы позже.
Беринчик в последнем бою в октябре прошлого года единогласным решением судей одолел Патрисио Морено и защитил пояс WBO International (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).
- 5 октября 2019 года украинский боксер в легком весе Денис Беринчик (12-0, 7 КО) после второй защиты титула чемпиона по версии WBO International в бою против мексиканца Патрицио Морено бросил вызов боксерам, которые выступают в США.
- В сентябре 2019-го Денис Беринчик попал в серьезную дорожную аварию, когда возвращался в Киев из своего тренировочного лагеря в Буковеле.
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