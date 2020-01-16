Беринчик узнал дату боя за титул WBO

16 января, 2020, 15:29

Украинский боксер Денис Беринчик будет защищать титул WBO International в легком весе 22 февраля в Броварах

Об этом сообщает официальный facebook промоутерской компании.

K2 Promotions Ukraine официально подтвердила, что бой Денис Беринчик 22 февраля возглавит вечер бокса в Броварах. Имя соперника украинца будут названы позже.

Беринчик в последнем бою в октябре прошлого года единогласным решением судей одолел Патрисио Морено и защитил пояс WBO International (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).