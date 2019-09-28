Беринчик попал в ДТП
28 сентября, 2019, 11:32
Украинский боксер Денис Беринчик попал в серьезную дорожную аварию, когда возвращался в Киев из своего тренировочного лагеря в Буковеле
"Мерседес" Беринчика вылетел в кювет и перевернулся. Спортсмен при этом не пострадал, передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН .
После ДТП Беринчик обнародовал в соцсетях обращение к болельщикам, заявив, что с ним все в порядке.
"Друзья, со мной все хорошо, все нормально. Подушки стреляют, безопасность превыше всего. Приехали полицейские составили протокол", - сказал боксер.
По его словам, паризначений на 5 октября бой в Броварах обязательно произойдет.
Тренер Беринчика Станислав Григорук в свою очередь сообщил, что в машине было три человека.
"Все живы! В машине было три человека. У одного травма шеи", - отметил Григорук
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