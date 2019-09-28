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Espreso.tvОбществоБеринчик попал в ДТП

Беринчик попал в ДТП

Украинский боксер Денис Беринчик попал в серьезную дорожную аварию, когда возвращался в Киев из своего тренировочного лагеря в Буковеле

"Мерседес" Беринчика вылетел в кювет и перевернулся. Спортсмен при этом не пострадал, передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН .

После ДТП Беринчик обнародовал в соцсетях обращение к болельщикам, заявив, что с ним все в порядке.

"Друзья, со мной все хорошо, все нормально. Подушки стреляют, безопасность превыше всего. Приехали полицейские составили протокол", - сказал боксер.

По его словам, паризначений на 5 октября бой в Броварах обязательно произойдет.

Тренер Беринчика Станислав Григорук в свою очередь сообщил, что в машине было три человека.

"Все живы! В машине было три человека. У одного травма шеи", - отметил Григорук

 

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