Беринчик зовет на бой соперников Ломаченко

6 октября, 2019, 12:25

Украинский боксер в легком весе Денис Беринчик (12-0, 7 КО) в субботу, 5 октября 2019 года, после второй защиты титула чемпиона по версии WBO International в бою против мексиканца Патрицио Морено бросил вызов боксерам, которые выступают в США

Об этом передает Еспресо.TV .

"На сегодняшний день мне интересны бои с Джервонтой Дэвисом и Теофимо Лопесом - носатый придурок, который много говорит. Думаю он проиграет Ричарду Комми и захочет организовать бой со мной. Пусть пришлют на К2 контракт, и я им с удовольствием надеру задницы. Вы все в Америке - дерьмо", - заявил Беринчик сразу после поединка.

Лопес проведет следующий бой против ганца Ричарда Комми, который владеет титулом IBF. Победитель этого поединка может встретиться с другим украинским боксером, Василием Ломаченко. О возможной встрече Василия на ринге с Дэвисом также сообщалось ранее.

Беринчик победил Морено единогласным решением судей - 120:108, 120:108, 120:109.