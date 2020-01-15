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Espreso.tvСпортУкраинская дзюдоистка Билодид восхитила фанов фото в элегантном платье

Украинская дзюдоистка Билодид восхитила фанов фото в элегантном платье


фото: Instagram
Чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид выложила в соцсети снимок на крыше небоскреба в элегантном платье

Снимок Билодид опубликовала в Instagram, где она имеет 240 тыс. подписчиков.

"Всем солнечного настроения", - подписала фото Билодид.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем солнечного настроения

Публикация от DARIA BILODID (@ dariabilodid7)

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