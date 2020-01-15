Украинская дзюдоистка Билодид восхитила фанов фото в элегантном платье
15 января, 2020, 20:32
Чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид выложила в соцсети снимок на крыше небоскреба в элегантном платье
Снимок Билодид опубликовала в Instagram, где она имеет 240 тыс. подписчиков.
"Всем солнечного настроения", - подписала фото Билодид.
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- Напомним, 25 августа 2019 года Дарья Билодид второй раз в карьере выиграла чемпионат мира, который проходил в Японии.
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