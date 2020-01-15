Украинец стал новым тренером московского "Спартака"
15 января, 2020, 13:27
Украинец Роман Пилипчук назначен новым тренером московского "Спартака-2", который выступает во втором российском дивизионе
Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Контракт Романа Пилипчука со "Спартаком-2" рассчитан до конца следующего сезона. Украинец не новичок для московского клуба, с 2016-го по 2018-й годы Пилипчук входил в тренерский штаб "Спартака" и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.
Пилипчук выступал за ивановский "Текстильщик", московское "Динамо", "Спартак" из Владикавказа, израильские клубы "Маккаби" из Герцлии, Нетании и Петах-Тиквы. Завершил карьеру в донецком "Металлурге" в 2003 году.
В качестве тренера Пилипчук работал в луганской "Заре", ярославском «Шиннику», кишиневской "Дачии", калининградской "Балтике", московском и минском "Динамо", донецком "Олимпик", "Спартаке" из Юрмалы, сборной Таджикистана и грозненском "Ахмат ".
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