Украинец стал новым тренером московского "Спартака"

15 января, 2020, 13:27

Украинец Роман Пилипчук назначен новым тренером московского "Спартака-2", который выступает во втором российском дивизионе

Контракт Романа Пилипчука со "Спартаком-2" рассчитан до конца следующего сезона. Украинец не новичок для московского клуба, с 2016-го по 2018-й годы Пилипчук входил в тренерский штаб "Спартака" и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Пилипчук выступал за ивановский "Текстильщик", московское "Динамо", "Спартак" из Владикавказа, израильские клубы "Маккаби" из Герцлии, Нетании и Петах-Тиквы. Завершил карьеру в донецком "Металлурге" в 2003 году.

В качестве тренера Пилипчук работал в луганской "Заре", ярославском «Шиннику», кишиневской "Дачии", калининградской "Балтике", московском и минском "Динамо", донецком "Олимпик", "Спартаке" из Юрмалы, сборной Таджикистана и грозненском "Ахмат ".