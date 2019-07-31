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Espreso.tvСпортЛучший бомбардир "Шахтера" вернулся в Бразилию

Лучший бомбардир "Шахтера" вернулся в Бразилию


фото: palmeiras.com
Лучший бомбардир в истории "Шахтера" Луис Адриану перешел из московского "Спартака" в бразильский "Палмейрас"

Об этом сообщает официальный сайт " Палмейрас "

32-летний форвард Луис Адриану подписал с бразильским клубом контракт до 2023 года. Предыдущий клуб бразильца - росссийский "Спартак" получит 50 процентов от последующей продажи футболиста.

Новая команда Адриану идет на втором месте бразильской Серии А - после 12 туров она имеет 27 очков и отстает от "Сантоса" в 2 пункта.

Луис Адриану является лучшим бомбардиром в истории "Шахтера" с 128 голами в 266 сыгранных матчах. На втором месте идет Андрей Воробей (114 голов).

Также 32-летний нападающий в свое время выступал за итальянский "Милан".

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