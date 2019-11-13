Противостояние Лобановского со "Спартаком" попало в топ-6 самых заядлых тренерских дуэлей в истории
Об этом сообщает FourFourTwo.
Противостояние Лобановского и Бескова разворачивалось в конце 1970-х и в 1980-х годах, когда знаменитый украинский тренер возглавлял киевское "Динамо", а Бесков работал в московском "Спартаке".
"С точки зрения трофеев, Лобановский был лучше, ведь взял четыре титула чемпиона СССР с 1980 по 1986 год, когда в Бескова было только два чемпионства. Но тренер "Спартака" было много сторонников его футбола из-за зрелищного стиля игры", - говорится в комментарии FourFourTwo.
Также в рейтинг попали противостояние сэра Алекса Фергюсона против Арсена Венгера, Луиса Сезара Менотти и Карлоса Билардо, Брайана Клафа и Дона Реви, Арриго Сакки и Фабио Капелло и Жозе Моуринью против Хосепа Гвардиолы.
- Напомним, встреча между киевским "Динамо" и испанской "Барселоной" в 1997 году заняла двадцатое место в рейтинге лучших матчей в истории Лиги чемпионов.
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