Противостояние Лобановского со "Спартаком" попало в топ-6 самых заядлых тренерских дуэлей в истории

13 ноября, 2019, 11:55

Противостояние тренера "Динамо" Валерия Лобановского с Константином Бесковым, который возглавлял московский "Спартак", вошло в шестерку самых принципиальных дуэлей футбольных специалистов в истории

Об этом сообщает FourFourTwo.

Противостояние Лобановского и Бескова разворачивалось в конце 1970-х и в 1980-х годах, когда знаменитый украинский тренер возглавлял киевское "Динамо", а Бесков работал в московском "Спартаке".

"С точки зрения трофеев, Лобановский был лучше, ведь взял четыре титула чемпиона СССР с 1980 по 1986 год, когда в Бескова было только два чемпионства. Но тренер "Спартака" было много сторонников его футбола из-за зрелищного стиля игры", - говорится в комментарии FourFourTwo.

Также в рейтинг попали противостояние сэра Алекса Фергюсона против Арсена Венгера, Луиса Сезара Менотти и Карлоса Билардо, Брайана Клафа и Дона Реви, Арриго Сакки и Фабио Капелло и Жозе Моуринью против Хосепа Гвардиолы.