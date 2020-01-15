Рейтинг Путина опустился до минимума со времен аннексии Крыма
Об этом сообщает издание " Крим.Реалии " со ссылкой на "Левада-Центр".
За президента России Владимира Путина, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, готовы проголосовать 38% респондентов.
Это самый низкий показатель с 2014-го года - тогда, согласно опросу, за Путина были готовы проголосовать 49% россиян. Самый высокий показатель был зафиксирован "Левада" в 2018-м - тогда за Путина высказались 57% опрошенных.
Вторым популярным политиком, при котором опрошенные готовы проголосовать в ближайшие выходные, стал Владимир Жириновский, его доля - 4%. Столько же избирателей готовы были отдать за него голоса и в апреле 2014 года.
С января 2018 года в опросах впервые появился коммунист Павел Грудинин - тогда за него готовы были проголосовать 5% от общего числа опрошенных, сейчас это количество снизилось до 3%.
Остальные политики, в частности бывший лидер коммунистов Геннадий Зюганов и Алексей Навальный не набрали даже 3%.
В "Левада-центре" отметили, что рекордно выросло число тех, кто не стал бы участвовать в волевияленни. Таких теперь 22%. В 2019 году их было 19%, а в 2014 - 10%.
Также опрос показал, что среди тех, кто определился, Владимир Путин 53% поддержки.
- Напомним, исследования "Левада", проведенное летом 2019 показало, что треть россиян одобряют оккупацию юго-востока Украины Россией, а еще треть абсолютно не готовы платить за аннексированый Крым
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