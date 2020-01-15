Рейтинг Путина опустился до минимума со времен аннексии Крыма

15 января, 2020, 14:49

15 января "Левада-центр" опубликовал соцопрос россиян, проведенный с 12 по 18 декабря 2019 года, рейтинг президента России опустился ниже показателя апреля 2014 и составляет 38%

Об этом сообщает издание " Крим.Реалии " со ссылкой на "Левада-Центр".

За президента России Владимира Путина, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, готовы проголосовать 38% респондентов.

Это самый низкий показатель с 2014-го года - тогда, согласно опросу, за Путина были готовы проголосовать 49% россиян. Самый высокий показатель был зафиксирован "Левада" в 2018-м - тогда за Путина высказались 57% опрошенных.

Вторым популярным политиком, при котором опрошенные готовы проголосовать в ближайшие выходные, стал Владимир Жириновский, его доля - 4%. Столько же избирателей готовы были отдать за него голоса и в апреле 2014 года.

С января 2018 года в опросах впервые появился коммунист Павел Грудинин - тогда за него готовы были проголосовать 5% от общего числа опрошенных, сейчас это количество снизилось до 3%.

Остальные политики, в частности бывший лидер коммунистов Геннадий Зюганов и Алексей Навальный не набрали даже 3%.

В "Левада-центре" отметили, что рекордно выросло число тех, кто не стал бы участвовать в волевияленни. Таких теперь 22%. В 2019 году их было 19%, а в 2014 - 10%.

Также опрос показал, что среди тех, кто определился, Владимир Путин 53% поддержки.