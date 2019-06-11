Более трети россиян "абсолютно не готовы" платить за аннексированный Крым, - опрос

11 июня, 2019, 15:29

Лишь 7% респондентов в полной мере готовы взять на себя расходы, связанные с аннексией Крыма Российской Федерацией

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного российским "Левада-Центром".

Отвечая на вопрос: "Присоединение" Крыма требует от России значительных затрат, бремя которых ложится и на рядовых граждан. Насколько вы лично готовы платить такую цену?", Большинство респондентов - 36% - выбрали вариант "совсем не готов". Еще 26% готовы "в определенной степени", а 17% не считают, что бремя ляжет на рядовых россиян.

Вместе с тем, 9% готовы платить за аннексию Крыма "в значительной степени" и 7% - "в полной".

Еще 5% не могли ответить.

Опрос проводился 24 - 29 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в объеме 1 тыс. 616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Исследование проходило на дому у респондентов методом личного интервью.

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