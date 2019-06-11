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Espreso.tvОбществоТреть россиян одобряют оккупацию юго-востока Украины Россией, - опрос

Треть россиян одобряют оккупацию юго-востока Украины Россией, - опрос


фото: REUTERS
За Донбасс на условиях до начала войны выступают лишь 14% респондентов

Такие данные показал социологический опрос, проведенный российским "Левада-Центром".

Отвечая на вопрос: "Что вы думаете по поводу будущего юго-восточной Украины (Донецкой и Луганской областей)?", большинство опрошенных россиян - 29% - выбрали ответ "Чтобы юго-восток Украины стал независимым государством".

Чуть меньше - 27% респондентов - выступают за российскую оккупацию. Они ответили: "Чтобы юго-восток Украины стал частью Российской Федерации".

17% опрошенных выбрали ответ: "Чтобы юго-восток Украины оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева". И только 14% респондентов ответили: "Чтобы юго-восток Украины оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса". Еще 13% затруднились ответить.

Опрос проводился 24 - 29 мая с репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в объеме 1 тыс. 616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Исследование проходило на дому у респондентов методом личного интервью.

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