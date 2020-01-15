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Espreso.tvОбщество"Черные ящики" сбитого украинского лайнера начнут расшифровывать после 20 января

"Черные ящики" сбитого украинского лайнера начнут расшифровывать после 20 января


фото: Reuters
Работу по расшифровке самописцев с пассажирского лайнера "МАУ", сбитого иранской противовоздушной обороной, в Украине начнут 20 января

Об этом сообщает издание " РБК-Украина ".

Журналисты ссылаются на слова директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувин.

"Сейчас решается вопрос доставки черных ящиков на территорию Украины", - пояснил он.

Он также добавил, что 15 января в Украине прилетит глава авиационных властей Ирана.

Также Рувин рассказал о продолжении работы над опознанием останков жертв катастрофы самолета.

По его словам, в Иране поставлена задача передать останки украинской стороне до 19 января.

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