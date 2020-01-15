"Черные ящики" сбитого украинского лайнера начнут расшифровывать после 20 января
15 января, 2020, 09:28
Работу по расшифровке самописцев с пассажирского лайнера "МАУ", сбитого иранской противовоздушной обороной, в Украине начнут 20 января
Об этом сообщает издание " РБК-Украина ".
Журналисты ссылаются на слова директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувин.
"Сейчас решается вопрос доставки черных ящиков на территорию Украины", - пояснил он.
Он также добавил, что 15 января в Украине прилетит глава авиационных властей Ирана.
Также Рувин рассказал о продолжении работы над опознанием останков жертв катастрофы самолета.
По его словам, в Иране поставлена задача передать останки украинской стороне до 19 января.
- Напомним, ранее сообщалось, что иранские правоохранители арестовали нескольких человек по подозрению в причастности к авиакатастрофе МАУ. На данный момент никаких дополнительных подробностей по данному факту нет.
- А президент Ирана Хасан Рухани хочет создать спецсуд для расследования катастрофы самолета МАУ.
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