В Иране заявили об аресте "некоторых людей" за их роль в сбивании самолета МАУ
Об этом сообщает агентство Reuters.
По его словам, судебный орган Ирана арестовал "некоторых людей" за их роль в катастрофе украинского самолета, который, по словам иранских властей, был случайно сбит иранской ракетой.
Он не дал дальнейших подробностей.
Ранее сообщалось, что украинские спасатели, которые находились в Иране в связи с авиакатастрофой, вернулись домой. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 13 января сообщил, что представители следствия и специалисты по вопросам идентификации тел еще остаются в Иране.
Авиакатастрофа под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Самолет компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек, ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
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