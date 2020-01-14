Иран создаст спецсуд для расследования катастрофы самолета МАУ

14 января, 2020, 11:48

Иран создаст специальную структуру для расследования авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ

Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает Mehr.

"С того момента, как я узнал, что это не была обычная авиакатастрофа, я приложил много усилий, чтобы сократить расследование и точно узнать, как самолет сбили", - сказал Рухани.

"Судебная система должна иметь специальный суд с верховным судьей и десятками экспертов. Это не обычный случай, внимание всего мира будет приковано к этому суду", - отметил президент Ирана.

Рухани пообещал семьям погибших в Иране и других странах следить за этим вопросом, указав на свои телефонные переговоры с лидерами стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе украинского самолета в Иране.

Вместе с тем президент Ирана не смог удержаться от обвинений в адрес США.

"Виноват не только тот, кто нажал на кнопку. Есть и другие. Наши люди знают, что это была ошибка. Но какие обстоятельства привели к такой ошибке? Корень всех печалей находится в Америке", - заявил Рухани.

Напомним, ранее сообщалось, что иранские правоохранители арестовали нескольких человек по подозрению в причастности к авиакатастрофе МАУ. На данный момент никаких дополнительных подробностей по данному факту нет.