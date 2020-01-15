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Espreso.tvОбществоПутин внес кандидатуру следующего премьера РФ

Путин внес кандидатуру следующего премьера РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил на пост премьер-министра кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным российских изданий, сам Мишустин согласен возглавить правительство России.

Мишустин возглавлял российскую налоговую с 6 апреля 2010 года. До этого с 2004 года руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, а с 2006 по 2008 год возглавлял Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами.

Напомним, 15 января 2020 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства .

Путин предложил создать для Медведева новую должность .

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