Путин внес кандидатуру следующего премьера РФ
15 января, 2020, 18:52
Президент РФ Владимир Путин предложил на пост премьер-министра кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина
Об этом сообщают российские СМИ.
По данным российских изданий, сам Мишустин согласен возглавить правительство России.
Мишустин возглавлял российскую налоговую с 6 апреля 2010 года. До этого с 2004 года руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, а с 2006 по 2008 год возглавлял Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами.
Напомним, 15 января 2020 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства .
Путин предложил создать для Медведева новую должность .
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