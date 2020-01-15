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Espreso.tvОбществоПутин предложил создать для Медведева новую должность после отставки правительства

Путин предложил создать для Медведева новую должность после отставки правительства


фото: reuters
15 января после того, как Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства, президент Владимир Путин предложил создать для него пост заместителя главы совбеза России

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на российские СМИ.

Путин заявил, что доволен работой российского Кабмина. По его словам, "чиновникам удалось сделать не все, но это и не было возможно". Он также поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Напомним, Дмитрий Медведев был в должности премьера РФ 8 лет. Он был главой правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года.

Новость дополняется.

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