Путин предложил создать для Медведева новую должность после отставки правительства
15 января, 2020, 16:01
15 января после того, как Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства, президент Владимир Путин предложил создать для него пост заместителя главы совбеза России
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на российские СМИ.
Путин заявил, что доволен работой российского Кабмина. По его словам, "чиновникам удалось сделать не все, но это и не было возможно". Он также поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.
Напомним, Дмитрий Медведев был в должности премьера РФ 8 лет. Он был главой правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года.
Новость дополняется.
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