Правительство выплатит семьям погибших в сбитом самолете по 200 тыс. грн и проконтролирует компенсации от Ирана
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Государство окажет всестороннюю поддержку, в том числе юридическую и финансовую, родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Алексей Гончарук на заседании правительства заявил:
"Правительство выплатит семьям 11 погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Одноразовая материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат."
По его словам, надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенции будет проконтролировано. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрено страховые выплаты в размере 250 тыс. СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно 345 тыс. долл.
Кроме того, Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы.
- Напомним, 15 января на заседании правительства главой Национального агентства предотвращения коррупции было назначено Александра Новикова.
- Также Кабмин изменил методику проверки пассажирских перевозчиков
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