Новым председателем НАПК назначили Новикова

15 января, 2020, 11:56

15 января на заседании правительства главой Национального агентства предотвращения коррупции был назначен Александр Новиков

Об этом сообщает Еспресо.TV .

По словам господина Новикова, эта работа нужна ему для того, чтобы доказать, что антикоррупционные институты могут действовать.

"Александр Новиков имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры более 10 лет и поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями", - сообщили в правительстве.

"Вижу роль НАПК, как органа, который будет институционально обобщать деятельность органов государственной власти в борьбе с коррупцией", - заявил новоназначенный.

Он отметил, что главными направлениями борьбы с коррупцией считает системную дерегуляции и приватизации госпредприятий.

Справка: 37-летний Александр Новиков родом из Сум, женат. Образование он получил в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого.

В середине 2000-х работал следователем помощником прокурора в Сумах, впоследствии стал прокурором отдела защиты имущественных, других личных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры Сумской области.

Позже перебрался в Киев, где работал прокурором департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ. Кстати, в 2015 году Новиков был претендентом на должность первого заместителя председателя САП.

Одна из его наиболее громких дел - о несанкционированное изменение результатов ВНО, присвоения и легализации средств Государственного бюджета Украины и Американских советов по международному образованию. В деле были замешаны дети политиков и чиновников, которые якобы могли поступать в вузы по сфальсифицированным результатам экзаменов. Тогда следствие подозревало, что при содействии председателя Центра оценивания качества образования Игоря Ликарчука и группы других сотрудников с 2008 по 2015-й завышались результаты ВНО детей некоторых чиновников.