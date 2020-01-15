Кабмин изменил методику проверки пассажирских перевозчиков

15 января, 2020, 12:59

15 января на заседании правительства изменили методику проверки пассажирских перевозчиков, отныне сначала будут проверять тех, у кого переоборудованный транспорт, много нарушений ПДД и нарушения режима труда водителей

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Правительство ввело риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков", - сообщили в пресс-службе.

Отныне будут действовать единые критерии для оценки риска от их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок.

"Если раньше все пассажирские перевозчики автоматически попадали в лонг-лист проверок, отныне сначала проверять тех, у кого высокие риски из-за переоборудованного транспорта, большое количество нарушений ПДД, а также нарушение режима труда и отдыха водителей", - комментируют в пресс-службе.