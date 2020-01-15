Кабмин изменил методику проверки пассажирских перевозчиков
15 января, 2020, 12:59
15 января на заседании правительства изменили методику проверки пассажирских перевозчиков, отныне сначала будут проверять тех, у кого переоборудованный транспорт, много нарушений ПДД и нарушения режима труда водителей
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
"Правительство ввело риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков", - сообщили в пресс-службе.
Отныне будут действовать единые критерии для оценки риска от их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок.
"Если раньше все пассажирские перевозчики автоматически попадали в лонг-лист проверок, отныне сначала проверять тех, у кого высокие риски из-за переоборудованного транспорта, большое количество нарушений ПДД, а также нарушение режима труда и отдыха водителей", - комментируют в пресс-службе.
- Напомним, 15 января на заседании правительства главой Национального агентства предотвращения коррупции было назначено Александра Новикова.
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