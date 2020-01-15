Перед матчем с "Шахтером" футболист "Бенфики" перешел в "Тоттенхэм"

15 января, 2020, 15:53

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о трансфере Жедсона Фернандеша из лиссабонской "Бенфики", с которой в Лиге Европы сыграет донецкий "Шахтер"

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

"Тоттенхэм" арендовал Жедсона Фернандеша на полтора года с возможной опцией выкупа. Англичане могут заплатить за футболиста 65 млн евро.

В нынешнем сезоне Фернандеш провел 13 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. В новой команде хавбек будет выступать под номером 30.