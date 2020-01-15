Перед матчем с "Шахтером" футболист "Бенфики" перешел в "Тоттенхэм"
15 января, 2020, 15:53
Лондонский "Тоттенхэм" объявил о трансфере Жедсона Фернандеша из лиссабонской "Бенфики", с которой в Лиге Европы сыграет донецкий "Шахтер"
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
"Тоттенхэм" арендовал Жедсона Фернандеша на полтора года с возможной опцией выкупа. Англичане могут заплатить за футболиста 65 млн евро.
В нынешнем сезоне Фернандеш провел 13 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. В новой команде хавбек будет выступать под номером 30.
- 9 января португальская "Бенфика" продала нападающего Родриго Де Томаса испанскому "Эспаньолу" за 20 млн евро.
- 16 декабря, по результатам жеребьевки Лиги Европы решилось что, в 1/16 финала донецкий "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой" .
Читайте также
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
Читайте также
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
-