 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала

Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала


фото: uefa.com
По результатам жеребьевки Лиги Европы, в 1/16 финала донецкий "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой", а немецкий "Байер" - с португальским "Порту"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

16 декабря

Ньон, Швейцария

"Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Испания)

"Спортинг" (Португалия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)

"Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Нидерланды)

"Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия)

"Копенгаген" (Дания) - "Селтик" (Шотландия)

АПОЭЛ (Кипр) - "Базель" (Швейцария)

"Клуж" (Румыния) - "Севилья" (Испания)

"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия)

АЗ (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия)

"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Лудогорец" (Болгария) - "Интер" (Италия)

"Айнтрахт" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия)

"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)

"Вольфбург" (Германия) - "Мальме" (Швеция)

"Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия)

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия)

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 20 и 27 февраля.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

16 декабря, 2019 понедельник

15 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать