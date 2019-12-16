Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
16 декабря
Ньон, Швейцария
"Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Испания)
"Спортинг" (Португалия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)
"Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Нидерланды)
"Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия)
"Копенгаген" (Дания) - "Селтик" (Шотландия)
АПОЭЛ (Кипр) - "Базель" (Швейцария)
"Клуж" (Румыния) - "Севилья" (Испания)
"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия)
АЗ (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия)
"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Лудогорец" (Болгария) - "Интер" (Италия)
"Айнтрахт" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия)
"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)
"Вольфбург" (Германия) - "Мальме" (Швеция)
"Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия)
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия)
Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 20 и 27 февраля.
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в Лигу Европы.
- Вечером 13 декабря после 6-го тура группового раунда Лиги Европы определились все участники 1/16 финала турнира .
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