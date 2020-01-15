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Espreso.tvСпортМЮ отказался от пошлин на Ближнем Востоке по соображениям безопасности

МЮ отказался от пошлин на Ближнем Востоке по соображениям безопасности


фото: Reuters
Английский "Манчестер Юнайтед" по соображениям безопасности отказался от проведения учебно-тренировочного сбора в Катаре в феврале

Об этом сообщает The Gurdian .

"Манчестер Юнайтед" должен был провести собрание в Дохе, в спортивном комплексе Aspire Academy в начале февраля. Однако после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани американскими спецслужбами, ракетной атаки иранцев на американские военные базы в Ираке и сбивания ПВО Ирана украинского пассажирского самолета над Тегераном, англичане отказались от этой идеи из соображений безопасности.

"Есть вещи, которые беспокоят меня больше, чем футбол. Мы думали о проведении собрания на Ближнем Востоке, но теперь этого точно не произойдет. Я собираюсь дать своим игрокам несколько выходных. Мы остаемся в Европе", - заявил тренер команды Олег-Гуннар Сульшер .

После 22-го тура чемпионата Англии по футболу МЮ занимает пятую строчку, и отстает от зоны Лиги чемпионов на 5 очков.

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