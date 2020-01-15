МЮ отказался от пошлин на Ближнем Востоке по соображениям безопасности
15 января, 2020, 12:39
Английский "Манчестер Юнайтед" по соображениям безопасности отказался от проведения учебно-тренировочного сбора в Катаре в феврале
Об этом сообщает The Gurdian .
"Манчестер Юнайтед" должен был провести собрание в Дохе, в спортивном комплексе Aspire Academy в начале февраля. Однако после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани американскими спецслужбами, ракетной атаки иранцев на американские военные базы в Ираке и сбивания ПВО Ирана украинского пассажирского самолета над Тегераном, англичане отказались от этой идеи из соображений безопасности.
"Есть вещи, которые беспокоят меня больше, чем футбол. Мы думали о проведении собрания на Ближнем Востоке, но теперь этого точно не произойдет. Я собираюсь дать своим игрокам несколько выходных. Мы остаемся в Европе", - заявил тренер команды Олег-Гуннар Сульшер .
После 22-го тура чемпионата Англии по футболу МЮ занимает пятую строчку, и отстает от зоны Лиги чемпионов на 5 очков.
- 7 января знаменитый шотландский тренер сэр Алекс Фергюсон успокаивал себя вином в перерыве матча между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" (1: 3).
- 9 января стало известно, что бывший тренер итальянских "Ювентуса" и "Милана" Массимилиано Аллегри близок к подписанию контракта с "Манчестер Юнайтед" .
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