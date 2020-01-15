Месси назвал защитника, против которого труднее всего играть
15 января, 2020, 15:32
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси признался, что ему сложнее всего играть против защитника "Жироны" Пабло Маффео
Об этом сообщает DAZN.
"Персональная опека? Это меня не беспокоит. Ты знаешь, что будет тяжелый матч, и удивительно, когда рядом с тобой всегда кто-то есть. Подобное происходило со мной нечасто. Тяжелый опекун? Игрок "Жироны" Пабло Маффео, было очень трудно. Что касается фолов, то я никогда не жаловался. Борьба и удары - это часть футбола ", - признался аргентинец.
После 19-го тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" занимает первую строчку, в активе каталонцев 40 очков. "Жирона" выступает во втором испанском дивизионе и занимает одиннадцатую позицию в турнирной таблице.
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